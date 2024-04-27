بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|«بينيديكيتا ماووس»: نسعى لحصد الميدالية البرونزية

عبرت بينيديكيتا ماووس، لاعبة فريق ليتو الكاميروني، عن سعادتها بنجاح فريقها في تحقيق بداية قوية ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، بالفوز على سوكوسيم السنغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

وأوضحت أن أداء الفريق سيتحسن في المواجهات المقبلة، خاصة أن الفريق لم يقدم كل ما لديه رغم تحقيق الفوز؛ نظرا لكونها المباراة الأولى بالبطولة.

وأكدت ماووس أن الفريق يسعى للتواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى، مع وجود صعوبة في التتويج باللقب؛ لمشاركة عدد من الفرق القوية بالبطولة يأتي في مقدمتها الأهلي الذي يضم لاعبات على أعلى مستوى من الناحية الفنية وأصحاب خبرات كبيرة في الأجواء والمشاركات القارية.

وأشادت اللاعبة بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، والذي ينظم نسخة استثنائية، وبعمل على توفير كل عوامل الراحة للفرق المشاركة، وهو ما سيساعد على ظهور اللاعبات بأفضل مردودا فنيا ممكنا يدعم قوة المنافسة على اللقب.



