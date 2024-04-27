أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي لنهائي أبطال إفريقيا

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة في مباراة كانت صعبة للغاية على عكس النتيجة التي خرجت بها المواجهة.

وأضاف مارسيل كولر: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وفرضوا السيطرة على مجريات اللعب، وتوقعت طريقة لعب مازيمبي، لذلك بدأت بتشكيل قريب جدًّا من مباراة الذهاب.

واستكمل المدير الفني: استطعنا خلق فرص كثيرة وسعيد جدًّا بتركيز اللاعبين وأدائهم طوال المباراة والوصول إلى النهائي.

وردًّا على سؤال حول من يحرس مرمى الأهلي في النهائي، قال مارسيل كولر: مصطفى شوبير قدم مباريات كبيرة وبطولة مميزة، ولكن الشناوي غاب لمدة ثلاثة أشهر، ويبدأ من الإثنين القادم المشاركة في المران كاملًا، وحسب حالته نقوم بتقييم الأفضل للمشاركة في المباراة النهائية.

وعن حضور جماهير الأهلي بكثافة قال كولر: سعيد جدًّا بوجود جماهير الأهلي العظيم. يقدمون دعمًا كبيرًا طوال الوقت، وساعدوا الجهاز الفني واللاعبين، ولهم دور كبير فيما تحقق اليوم، فهم اللاعب رقم ١٢ دائمًا في أي مباراة يتواجدون بها.

واستكمل كولر تصريحاته قائلًا: نبدأ غدًا تحليل مباراة اليوم لمعرفة السلبيات والإيجابيات، وبعدها نغلق صفحة البطولة الإفريقية مؤقتًا ويصبح تركيزنا في الدوري فقط.

وأضاف كولر قائلًا: المباراة تطلبت بذل مجهود كبير، خصوصًا أننا نواجه فريقًا يملك قوة بدنية عالية، واحتجنا إلى مجهود مضاعف للفوز بهذه المباراة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالرد على سؤال عن مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلًا: لا أفكر في أي أفضلية نفسية أمام الترجي، هذا رأي جماهيري، بالنسبة إليَّ هو فريق جديد ويملك مدربًا جديدًا، وفاز على صن داونز، وهناك تغيير كامل في الاستعداد للنهائي وسنقوم بالتجهيز ودراسة المنافس جيدًا.



