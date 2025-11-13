خطوات سهلة للحفاظ على نوافذ السيارة من التلف.. اعرف ما يفيدك

للحفاظ على نوافذ السيارة من التلف يجب تنظيفها بانتظام باستخدام منظفات مناسبة وأقمشة مايكروفايبر، بالاضافة إلي تجنب القيادة السريعة في الأماكن الرملية أو العاصفة.

خطوات سهلة للحفاظ علي نوافذ السيارة من التلف

ويجب استخدام واقيات للشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وتوفير تهوية جيدة داخل السيارة لمنع تكون الضباب الذى يؤثر بالسلب علي نوافذ السيارة .

- خطوات سهلة للحفاظ علي نوافذ السيارة من التلف :

استخدم منظفات خاصة وأقمشة مايكروفايبر

نظف النوافذ بانتظام باستخدام منظفات زجاج مناسبة وأقمشة مايكروفايبر عالية الجودة لمنع تكون الخدوش.

تجنب المواد الكيميائية القاسية

عند تنظيف النوافذ المظللة، تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية التي قد تتلف التظليل.

حاول تلميع الخدوش

يمكن استخدام معجون أسنان عادي، وخاصةً الأنواع التي تحتوي على صودا الخبز، مع قطعة قماش ناعمة لفرك الخدوش الخفيفة بحركة دائرية.

القيادة بحذر

تجنب القيادة بسرعة عالية في المناطق الرملية أو أثناء العواصف لتقليل احتمالية تعرض الزجاج للخدوش.

التظليل

استخدم واقي شمس للزجاج الأمامي عند ركن السيارة للحد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية المباشرة، وإذا كنت تريد تظليل دائم، فإن تظليل النانو سيراميك يوفر حماية ممتازة من الأشعة الضارة ويقلل الحرارة الداخلية.

حافظ على ضغط الإطارات المناسب

ضغط الهواء المناسب في الإطارات يساعد على منع ارتداد الحصى باتجاه الزجاج.

منع تكون الضباب

حافظ على نظافة الزجاج الداخلي باستمرار، استخدم بخاخات مانعة للضباب، أو ضع القليل من رغوة الحلاقة على الزجاج من الداخل وامسحها بقطعة قماش نظيفة.

في حالة وجود خدوش عميقة

إذا كانت النوافذ مخدوشة بعمق، فقد تحتاج إلى استشارة متخصص لإصلاحها أو استبدالها.

إصلاحات مؤقتة للزجاج المكسور

إذا كانت نافذتك مكسورة، استخدم أغطية بلاستيكية مع شريط لاصق لتغطيتها مؤقتًا بشكل محكم.

تنظيف الملصقات

استخدم الماء الساخن والصابون أو الخل الأبيض لتليين المادة اللاصقة وإزالتها بسهولة.