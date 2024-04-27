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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا|عبد القادر: الأهلي تأهل للنهائي بجدارة.. وجاهزين لـ الترجي التونسي

صدى البلد

عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، ‏مؤكدًا أن الفريق تغلب على مازيمبي عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح: تأهلنا للنهائي عن جدارة، وبالتأكيد هدفنا الفوز باللقب بعد أن قدمنا عروضًا قوية خلال البطولة الحالية.‏

وأضاف: خلال الشوط الأول ضغطنا بقوة وخلقنا العديد من الفرص، وكان ينقصنا فقط التسجيل، وهو ما تحقق في الشوط الثاني ‏بإحراز 3 أهداف قادتنا للنهائي.‏

وأشار عبد القادر إلى أن الأهلي يعرف جيدًا قدرات نادي الترجي التونسي الذي تأهل إلى النهائي، وأن الفريق معتاد على أجواء اللعب ‏في استاد رادس، وكذلك الأمر بالنسبة للفريق التونسي.‏

وتوجه بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق بأعداد كبيرة في مدرجات استاد القاهرة، مؤكدًا أنهم السند والدافع الأكبر لتحقيق ‏البطولات والإنجازات. ‏


 

الأهلى دوري ابطال افريقيا

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