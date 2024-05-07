«تعليم كفر الشيخ» الأول بنات والثاني بنين على مستوى الجمهورية في الملتقى الفكري

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول مكتب الخدمة المدرسية بالمديرية على المركز الأول جمهورياً لمدرسة بنات ثانوي والمركز الثاني جمهوري بنين ثانوي في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين.



جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وإشراف عام أمين الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية.



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية حصدت مركزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين للمرحلة الثانوية، وهما الطالبة صفاء رضا سعد أحمد، إدارة بيلا التعليمية، فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالب عبدالرحمن على السيسي، إدارة مطوبس التعليمية، فاز المركز الثانى الجمهورى، وذلك ضمن فعاليات وتميز مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بكفر الشيخ، وتوجيه عام التربية الاجتماعية.