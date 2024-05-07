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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإثارة والمتعة .. فعاليات بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية " الجونة موتور شو 2024 " | شاهد

El Gouna Motor Show
El Gouna Motor Show 2024

شهد المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ، والذي يأتي ضمن بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية 2024 ، أجواء مثيرة وتنافسية بين المشاركين .

El Gouna Motor Show 2024 

وتميزت الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، والتي تعتبر النسخة الثانية ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، بالعروض المميزة لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

El Gouna Motor Show 2024 

وتأتي الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار ، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية  تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.

El Gouna Motor Show 2024 

وشهدت فعاليات الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تفاعل شديد من قبل الجمهور الذى حرص على مشاهدة مختلف المنافسات على مدار الثلاث ايام عمر البطولة هذا العام .

El Gouna Motor Show 2024 

كما شهد اليوم الثالث والختامي حفل توزيع الجوائز ليلا والذى احتضنته منطقة المرينا بمدينة الجونة ، اجواء حماسية بين ابطال رياضة الموتورسبورت فى مصر ، كما حضر الحفل كلا من الدكتور رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات وعضو مجلس إدارة نادي السيارات وفراج فاروق عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وعدد كبير من المتسابقين وأسرهم.

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