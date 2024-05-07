أوبو تحضر مفاجأة للمستخدمين .. سلسلة هواتف تقلب السوق

تستعد شركة أوبو الصينية للكشف عن الجيل القادم من الهواتف الذكية من سلسلة رينو الشهيرة، حيث من المتوقع إطلاق Oppo Reno 12 في الفترة المقبلة مع عدد من الإمكانات الفائقة التي ستجعلها تحدث ضجة كبيرة في الأسواق.

وستحصل سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 12 على شاشة منحنية تتميز بمقاومة للمياه والغبار، وستحصل على جودة +FHD للإصدار القياسي، أما إصدار Pro فسيحصل على على شاشة بجودة 1.5K.

وتتميز سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 12 بتصميم بإطار متوسط من البلاستيك ولوحة خلفية زجاجية وانحناء صغير على الجوانب الأربعة.

وستقدم سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 12 عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة للكاميرا، حيث من المتوقع أن تحتوي الهواتف على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

وستحتوي سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 12 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

وستعمل سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 12 بمعالجات من إنتاج شركة MediaTek ميديا تيك التايوانية، من بينها معالج Dimensity 8300 للإصدار القياسي، و معالج Dimensity 9200 Plus للإصدار المتميز Pro.