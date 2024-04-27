بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «نوال منصوري»: هدفنا المربع الذهبي.. ونشكر الأهلي على التنظيم

قالت نوال منصوري، لاعبة فريق بلدية بجاية الجزائري، إن فريقها يخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بتركيز شديد، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية بدور المجموعات ومن ثم العبور إلى الأدوار الإقصائية، والتواجد بالمربع الذهبي.

وأشارت نوال منصوري إلى أن فريق الأهلي هو المرشح الأقرب للفوز باللقب؛ نظرا لما قدمه خلال هذا الموسم من نجاحات وتحقيقه لكافة البطولات المحلية، كما يضم بين صفوفه أكبر عدد من اللاعبات الدوليات بمنتخب مصر.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، ووجهت الشكر إلى مسؤوليه على حسن الاستقبال وعدم وجود أي عقبات وسهولة الانتقال بين مقر إقامة البعثة والنادي.