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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

صدى البلد

شاركت الإعلامية سالي عبد السلام، جمهورها، بصور من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت سالي عبد السلام، في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البرتقالي.

كما اختارت سالي عبد السلام، أن تترك بشرتها على طبيعتها، وضعت بعض المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سالي عبد السلام، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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الاعلامية سالي عبد السلام بفستان مكشوف جلسة تصوير جريئة سالي عبد السلام سالي عبد

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