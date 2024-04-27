فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

شاركت الإعلامية سالي عبد السلام، جمهورها، بصور من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت سالي عبد السلام، في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البرتقالي.

كما اختارت سالي عبد السلام، أن تترك بشرتها على طبيعتها، وضعت بعض المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سالي عبد السلام، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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