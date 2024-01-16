بارزاني: الهجوم الإيراني على أربيل "جبان"

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، والذي تسبب في وفاه 4 أشخاص وإصابة آخرين مساء الاثنين، و باصفا إياه بالـ "هجوم جبان".

وقال بارزاني عبر صفحته على منصة إكس، إن هجوم الحري الثوري الإيراني على مدينة أربيل والذي استهدف مطار أربيل الدولي وموقعاً تابعاً للقنصلية الأمريكية، "غير مبرر"، مضيفا: "أدين الهجوم الجبان على شعب إقليم كردستان بأشد العبارات".

ودعا رئيس حكومة كردستان العراق، الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بأنه "الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان".

كما دعا بارزاني الشركاء في المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت في مواجهة الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان، موضحا: "سنعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات الوحشية ضد شعبنا البريء".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء:"رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف:"كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".