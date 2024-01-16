عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بارزاني: الهجوم الإيراني على أربيل "جبان"

رئيس إقليم كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، والذي تسبب في وفاه 4 أشخاص وإصابة آخرين مساء الاثنين، و باصفا إياه بالـ "هجوم جبان".

وقال بارزاني عبر صفحته على منصة إكس، إن هجوم الحري الثوري الإيراني على مدينة أربيل والذي استهدف مطار أربيل الدولي وموقعاً تابعاً للقنصلية الأمريكية، "غير مبرر"، مضيفا: "أدين الهجوم الجبان على شعب إقليم كردستان بأشد العبارات".

ودعا رئيس حكومة كردستان العراق، الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بأنه "الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان".

كما دعا بارزاني الشركاء في المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت في مواجهة الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان، موضحا: "سنعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات الوحشية ضد شعبنا البريء".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء:"رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف:"كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

العراق مسرور بارزاني الحرس الثوري الإيراني أربيل مطار أربيل الدولي رئيس حكومة كردستان العراق الحكومة العراقية ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي بإقليم كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

العراق .. انفجارات عنيفة تهز أربيل

العراق يتخطى إندونيسيا بثلاثية في أمم آسيا

وزارة الدفاع التركية تعترف بمهاجمة 24 موقعا في العراق وسوريا

لجنة الشئون العربية بالبرلمان تناقش مستجدات العلاقات مع العراق

ترشيحاتنا

رئيس العراق: هجوم أربيل يقوض الأمن والاستقرار في البلاد

كل حاجتنا تحت التراب| سكان عقار السيدة يروون لحظات الرعب والموت..فيديو

بحوزتهم 1.5 كيلو هيروين.. سقوط عصابة المخدرات بسوهاج

تستهدف قاعدة عسكرية.. إسقاط 3 مسيرات مفخخة بالقرب من مطار أربيل

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ