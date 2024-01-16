جولة مرورية مفاجئة لوكيل صحة القليوبية بمستشفي شبين القناطر

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة بمستشفي شبين القناطر وذلك فى المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتأكد الجزار من تواجد الفريق الطبي النوباتجي ، كما تفقد جميع أقسام المستشفي كالاستقبال والطوارئ ، وقسم العمليات ، والرعايات المركزة ، والقسم الداخلي.

و أثناء المرور قام وكيل الوزارة بفحص أحد حالات الأطفال التي سبق تسجيلها بمنظومة رعايات مصر للحجز بالعناية المركزة ، وتم تقديم الرعاية الأولية للحالة ، وتلاحظ تحسن حالتها الصحية وعدم حاجتها لدخول الرعاية المركزة، وجاري استكمال علاجها بالقسم الداخلي للأطفال.

كما قام وكيل الوزارة بتكليف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، بالتنسيق مع مسئول الحضانات ، ومدير المستشفي ؛ بسرعة إعداد خطة اصلاح سريعة لتلافي أي ملاحظات داخل الرعايات المركزة{ كبار وأطفال} ، واصلاح أي أجهزة معطلة بالتنسيق مع شركات الصيانة ،، مؤكدا علي تقديم الدعم المالي كاملا للانتهاء من كافة الاصلاحات.

جدير بالذكر أنه جاري انشاء مستشفي جديد ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ويتم تقديم الخدمات الطبية بالمبني القديم لحين الانتهاء من انشاء المستشفي الجديد ونقل الخدمة الطبية اليه كاملةً.

وتضم المستشفي في الوقت الحالي عدد ١٢ سرير عناية مركزة ، و٢٠ حضانة للأطفال المبتسرين إلي جانب ٣ غرف للعمليات ، و٢ غرفة طوارئ ، إلي جانب الأقسام الداخلية.

ويتم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل المستشفي بوضعها الحالي ؛ علي أكمل وجه ومن المتوقع استلام المستشفي الجديد في يوليو ٢٠٢٤ حيث تم اقامتها علي مساحة ١٦٥٤٧ متر مربع، وقد تم انهاء ٤٠% من عملية الانشاء.