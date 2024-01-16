ضبط المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالدقهلية وسرقة 180 ألف جنيه

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بعزبة البكري بمركز دكرنس وإصابة صاحبها بطلق ناري بالفخذ وسرقة حوالى 180 ألف جنيه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة دكرنس من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شخص يدعى “السعيد. م. ا”، 58 عاما، عامل، ومقيم بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة للمركز، مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليمنى.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤاله أقر بأنه أثناء تواجده في مزرعة الدواجن الخاصة به بعزبة البكري التابعة للمركز، فوجئ بدخول شخصين وقاما بالتعدي عليه وإصابته بسلاح ناري وسرقا مبلغًا ماليًا قيمته حوالى180 ألف جنيه حصيلة بيع الدواجن.

تشكل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز، وأسفرت جهوده عن تحديد هوية الجناة، حيث تبين أن وراء الواقعة 4 متهمين وهم “م. م. ح. م”، 20 عاما، عاطل، مقيم بعزبة البكري، و"هـ. ع. م"، 38 عاما، مقيم بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، و"ض. م. ح. م"، 43 عاما، ونجله 18 عاما، ومقيمان بمدينة الكردي.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين أثناء اختبائهم بمدينة رأس البر في محافظة دمياط وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وكمية من الطلقات ومبلغ مالي 155 ألف جنيه من قيمة المبلغ الإجمالي ودراجة نارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.