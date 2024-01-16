عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالدقهلية وسرقة 180 ألف جنيه

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بعزبة البكري بمركز دكرنس وإصابة صاحبها بطلق ناري بالفخذ وسرقة حوالى 180 ألف جنيه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة دكرنس من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شخص يدعى “السعيد. م. ا”،  58 عاما، عامل، ومقيم بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة للمركز، مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليمنى. 

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤاله أقر بأنه أثناء تواجده في مزرعة الدواجن الخاصة به بعزبة البكري التابعة للمركز، فوجئ بدخول شخصين وقاما بالتعدي عليه وإصابته بسلاح ناري وسرقا مبلغًا ماليًا قيمته حوالى180 ألف جنيه حصيلة بيع الدواجن. 

تشكل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز، وأسفرت جهوده عن تحديد هوية الجناة، حيث تبين أن وراء الواقعة 4 متهمين وهم “م. م. ح. م”،  20 عاما، عاطل، مقيم بعزبة البكري، و"هـ. ع. م"، 38 عاما، مقيم بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، و"ض. م. ح. م"، 43 عاما، ونجله 18 عاما، ومقيمان بمدينة الكردي.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين أثناء اختبائهم بمدينة رأس البر في محافظة دمياط وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وكمية من الطلقات ومبلغ مالي 155 ألف جنيه من قيمة المبلغ الإجمالي ودراجة نارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة. 

 

الدقهلية امن الدقهلية ضبط المتهم ضباط مباحث المركز قرية منشأة مستشفى ميت سلسيل المركزي وحدة مباحث ميت سلسيل مستشفى ميت سلسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عودة الارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تصدم محبي الشتاء

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

موضوعات متعلقة

الدقهلية: رفع 730 طن قمامة و20 مخلفات صلبة و8 أتربة بشربين.. صور

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية تحيل طبيبا وممرضتين بأحد مستشفيات أسيوط للمحاكمة التأديبية

برلماني لـ وزير التموين: كان يجب أن تتحمل المسئولية وتستقيل

برلماني لـ وزير التموين: لا توجد سلعة في الأسواق نشتريها بسعر عادل

أزمة السكر والغاز والتلاعب في المستودعات.. ماذا فعل النواب لتخفيف أوجاع المواطنين

محكمة تركية تفرض غرامة كبيرة على ابن رئيس الصومال بسبب حادث مميت

اركب مرسيدس 230 بـ 120 ألف جنيه |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ