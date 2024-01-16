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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: رفع 730 طن قمامة و20 مخلفات صلبة و8 أتربة بشربين.. صور

حملات نظافه
حملات نظافه

 انطلقت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة ومركز شربين وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية باشراف ومتابعة جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

 وقال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إنه رفع 730 طن قمامة و 200 طن مخلفات صلبة و 80 طن أتربة من الشوارع بمدينة شربين.
وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة ومتابعة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل وشملت الاعمال رفع القمامه من مناطق شارع الجيش شارع الكورنيش ومنطقة مساكن الهيمه ومنطقة التموين ومنطقة شادر البطيخ ومنطقة الجزار وشارع الجمعية الزراعيه ومنطقة الغجر ونطاق الوحدة المحليه برأس الخليج.. 
الجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية..

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الخليج الحملة المكبرة الوحده المحلية المنصورة جهاز النظافة تنفيذ أعمال رئيس مركز ومدينة ورفع المخلفات مركز ومدينة بلقاس

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