الخارجية الأمريكية تعترف بقيام 5 وحدات إسرائيلية بانتهاكات للقانون الدولي في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بعض جنود الاحتلال نظير ما ارتكبوه من ممارسات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الأمريكية: "توصلنا إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الخارجية الأمريكية انها تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية حول الأمر وجميع الانتهاكات وقعت قبل 7 أكتوبر.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه لا يزال يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وأنه سيستغل رحلته الحالية إلى الشرق الأوسط، وهي السابعة له إلى المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر للضغط على هذه القضية مع القادة الإسرائيليين.

وفي حديثه خلال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض، قال بلينكن إن أفضل طريقة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة هي إبرام اتفاق بعيد المنال لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال إن حماس تلقت عرضا "سخيا للغاية" من إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن تقبله الحركة.