متحدث الوزراء: 10 مليارات دولار أعباء مالية تتحملها مصر لاستضافة المهاجرين سنويا

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد على الموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، مضيفا أن موقف مصر داعم للقضية الفلسطينية أمام المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء تحدث عن الأوضاع في قطاع غزة، وصورة وقف إطلاق النار هناك، متابعا أن رئيس الوزراء تحدث عن أن أي عملية عسكرية في رفح سيتسبب في ضغط على حدود مصر، ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية.



وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقريرا من منظمة الهجرة المصرية يشير إلى أن مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر مقيم غير مصري على أراضيها وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ويكلف الدولة 10 مليارات دولار سنويا.