رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد المشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عائدا من العاصمة السعودية، الرياض، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، كما التقى على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، من بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم، في جلسة حوارية مهمة بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى.

