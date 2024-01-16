شيخ المستقلين .. وفاة البرلماني السابق عبد المنعم العليمي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة النائب السابق عبدالمنعم العليمي عضو مجلس الشعب السابق والبرلمانى البارز لعدة دورات سابقة عن عمر ناهز ٧٥ سنة .



يتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة بوسط مدينة طنطا .

كان البرلماني الراحل "العليمي" دائرة طنطا في فترة التسعينيات ومطلع عام ٢٠٠٠، كما أُعيد انتخابه في برلمان ٢٠١٥، واشتهر العليمي بكونه أشهر مستقل في البرلمان حيث لم ينضم إلى أي من الأحزاب المصرية طوال فترة تاريخه السياسي.



كما اشتهر بلقب بكونه شيخ المستقلين في البرلمان وتقدمه بالعديد من مشروعات القوانين في البرلمان المصري وطلبات الإحاطة.