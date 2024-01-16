"مشروعك فى بيتك".. ندوة لمركز النيل للإعلام ببني سويف للتمكين الاقتصادي للمرأة

نظم مركز النيل للإعلام ببنى سويف التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم، ندوة موسعة بعنوان “مشروعك فى بيتك”؛ لدعم الصناعة الحرفية والتراثية ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات “مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا” بقاعة المؤتمرات ببنى سويف.

وفي السياق، أكد الإعلامى محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، أن الحملة تستهدف دعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية والاهتمام بالتصنيع الزراعى والاستفادة من الميزة النسبية للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

واستعرض د. حسين محمد عثمان مدير عام المشروعات الحرفية والتراثية ببنى سويف والمنطق العام لمنصة أيادي مصر ماهية المشروعات متناهية الصغر وأسس اختيار فكرة المشروع ودراسة البيئة المحيطة.

وأشار إلى أن منصة ايادى مصر جاءت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها إلي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وردا على سؤال إحدى المشاركات حول التسويق، قال يمكن لكافة منتجي الحرف اليدوية التواصل مع المنصة من خلال منسق المنصة بديوان المحافظة أو من خلال الموقع الإلكتروني؛ لتعزيز التسويق وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، واحياء الحرف التراثية.

وأضاف “عثمان”، أن دعم وثقة المستهلك فى المنتج المحلى سيعزز من قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعنى توفير العملات الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، وهو الهدف الرئيسى للحملة، بالاضافة إلى أن الحملة ستسهم فى حث الشعب على الفخر بمصريته والظهور بشكل مشرف ولائق، وهو ما سيعمل فى المستقبل القريب على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مصر مع العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، مؤكدا أن شراء المواطنين للمنتجات الوطنية والمحلية يدعم ويفتح أبواب رزق كبيرة وفرص عمل حقيقية للشباب المصري.

شارك بالندوة العشرات من خريجات الجامعة والراغبات فى عمل مشروع صغير.