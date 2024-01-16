“حقى وحقك”.. أمين الفتوى يكشف عن علامة هدم الأسر المستقرة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن الحقوق بين الأزواج، نطاقه ساحات القضاء، لافتا إلى أن الحياة الزوجية المستقرة، تبنى على المعروف والمودة والرحمة، وليس الحقوق.

وأوضح أمين الفتوى، في تصريح له: "هتدور على حقي وحقى، هنتعب، لازم نخلى الأصل فى الحياة الزوجية الفضل وليس العدل وحقى وحقى، ولا يفتح هذا الملف إلا فى ساحات القضاء".

وأضاف: "أى زوج وزوجة بيبدأو حياتهم الزوجية، لازم يتعاملوا بالمودة والرحمة والمعروف، اللى يعرف يعمل حاجة يساعد بيها التاني عشان المودة والرحمة تزيد يعملها، وأوعى تيجى تقول حقى وحقك".