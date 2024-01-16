"قطامش" يسترجع ذكريات المصريين في الاحتفال برأس السنة

يقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، في السابعة مساء غدا الأربعاء 17 يناير، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، والذي يعده ويقدمه الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش، حيث تقام أمسية هذا الشهر تحت عنوان "رأس السنة من 30 سنة".

يأتي الصالون ضمن برنامج الانشطة الثقافية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، ويناقش مظاهر احتفال المصريين برأس السنة منذ 60 سنة وأبرز عادات وتقاليد المصريين آنذاك.

جدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.