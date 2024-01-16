السلطة الفلسطينية: نرفض أي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا

علقت السلطة الفلسطينية، على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرورة السيطرة أو التحرك بشكل أو بآخر على محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة – مصر.

أكدت السلطة الفلسطينية أنها لن توافق على نشر قوات أمنية إسرائيلية في هذه المنطقة، مشددة على رفضها الأفكار التي تطرح في هذا الشأن من الجانب الإسرائيلي.

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات "لن نقبل أن تسيطر إسرائيل على سنتيمتر واحد من أرض قطاع غزة، الذي هو جزء لا يتجزأ من وطن الشعب الفلسطيني، ونحن وحدنا من يملك سلطة تقرير من سيسيطر وماذا سيحدث هناك".

وأضاف: ما يحدث في كافة أراضي قطاع غزة هو مسؤوليتنا، ومسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. ولا ينبغي لإسرائيل أن تتدخل".

وتابع: لن نوافق على إمكانية التواجد الإسرائيلي في أراضينا، وهذا يشمل أيضا الجانب الغزاوي من منطقة فيلادلفيا وهذا غير مقبول بالنسبة لنا هذه حدودنا، هذه أرض فلسطين".

وأكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني ما يستحقه، مشددا "بدون هذا الصراع لن ينتهي".