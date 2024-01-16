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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب: غدا بدء تنفيذ الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة "الشيوخ"

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن تنفيذ المُلتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، ستبدأ اعتبارا من يوم غد ، الأربعاء، وتستمر حتى الـ29 من فبراير المقبل، بمشاركة 28 ألف عضو من أعضاء النموذج، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني التابعة للإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، بالشراكة مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تنفيذ الملتقيات البرلمانية يمثل قيمة مضافة للجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص مستدام من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.


وأضاف - في بيان لوزارة الشباب والرياضة مساء اليوم ، الثلاثاء، أن الوزارة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهاري والتخصصي قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعي السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.


ومن المقرر أن يتم تنفيذ الملتقيات على مدار يومين في كل محافظة بواقع 5 جلسات تدريبية (تدريب مهاري على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وإدارتها وإنهائها، نظام الحديث في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، عقد جلسة برلمانية متكاملة).

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