مستشار رئيس وزراء العراق: إيران لم تخطرنا بقصف أربيل

أكد مستشار رئيس وزراء العراق فادي الشمري، اليوم الثلاثاء أن القصف الإيراني على أربيل يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف مستشار رئيس وزراء العراق أن القصف الإيراني على أربيل طال مدنيين عزلا، بحسب تصريحاته لفضائية العربية.

وأشار المسئول العراقي إلى أن إيران لم تخطر بغداد بالضربة على أربيل.

وشن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين، هجوما على أربيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف قال أنها على علاقة بإرهابيين والموساد، أسفر عن مقتل وإصابة عشرة أشخاص.

وتسبب الحادث في غضب عراقي كبير، وأكد المسئولون أن القصف الإيراني لكردستان يهدد الاتفاق الأمني بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا يصمت المجتمع الدولي على الهجمات التي شنتها إيران على محافظة أربيل في إقليم كردستان الواقع شمال العراق.