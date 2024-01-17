الفقي: إسرائيل الآن كـ "الفأر في المصيدة"تلقي التهم على الآخرين|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن إسرائيل لديها القدرة على إبتزاز ألمانيا سياسياً و هو ما يفسر دعم برلين لتل أبيب المطلق، مؤكداً أن ما يحدث في غزة "هولوكوست" جديد و لا يجب السكوت عنه من المجتمع الدولي.



وأضاف "الفقي" خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الدبلوماسية المصرية قامت بجهد كبير في الترتين مع جنوب إفريقيا بشأن قضيتها مع أمام محكمة العدل الدولية.

مصطفى الفقي:موقف جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية شجاع

وأشار مصطفى الفقي المفكر السياسيإلى، أن إسرائيل مثل "الفأر في المصيدة" الأن، و تلقي التهم على الأخرين، و ذلك لمحاولة الهروب من المسئولية أمام العالم.



ولفت “ الفقي ”، إلى أن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام " العدل الدولية" هي المفاجأة السارة الوحيدة في حرب الـ 100 يوم على غزة، مؤكداً أن موقف جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية شجاع و لها كل التقدير من جميع الدول العربية.

وأوضح مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن العرب رابحون من موقف جنوب إفريقيا المشرف و الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفاً أنه في جميع الأوضاع يجب اللجوء لمجلس الأمن و قد يتم استخدام الفيتو الأمريكي لوقف جميع هذه المحاولات.



