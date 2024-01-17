الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية في أجواء مستشفى ناصر بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية في أجواء مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة “شهاب” الفلسطينية، أن الاحتلال واصل قصفه المدفعي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع، مع إطلاق قنابل ضوئية في الأجواء.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء عوز التابع للجيش الإسرائيلي داهمت مكاتب كبار قادة حماس في جميع أنحاء خان يونس، مضيفا أن القوات داهمت مقر حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمت قوات من وحدتي ماجلان وإيغوز مقر كبار قادة حماس في الكتيبة الجنوبية التابعة لحماس في لواء خان يونس”، لافتا إلي أن “قوات من وحدة النخبة “دوفديفان” عملت في جنوب خان يونس”.