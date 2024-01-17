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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر تعتبر تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء «خطاً أحمر»|فيديو

الدكتور محمد أشتيه
الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

كشف الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن موضوع التهجير مازال مطروحًا على الطاولة الإسرائيلية وأن قضية التهجير هي أحد أهداف الحرب الإسرائيلية .

موضوع التهجير مازال على الطاولة


وأضاف محمد أشتيه خلال لقائه عبر فضائية “ON”، أن  مخطط التهجير ليس بجديد ففي عام 1954   كانت هناك محاولات  لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة سيناء في الأراضي المصرية والقيادات الفلسطينية في ذلك الوقت في قطاع غزة  قادوا المظاهرات من أجل منع توطين اللاجئين الفلسطينيين وتكرر في مشروع إيجولا أيلند والآن يتكرر في مشروع نتنياهو  .


وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن موضوع التهجير مازال على الطاولة والموقف المصري في هذا الموضوع  واضح والرئيس السيسي أكد للرئيس  أبو مازن أن مصر تعتبر هذا الموضوع خطًا أحمر وكذلك جلالة الملك الأردني".


مبينًا أن تحديد هذا الخط الاحمر من قبل  القيادتين ليس من زاوية أمن قومي ولكن أيضًا من زاوية الحرص علي أن ابن فلسطين يبقي علي أرض فلسطين لذلك لا بد لنا من وقف العدوان ولا بد لنا من إيصال المساعدات من أجل تعزيز صمود الناس.


وتابع محمد أشتيه: " الفلسطيني لا يريد أن يهاجر لا قسرًا ولا طوعًا ولكن باختصار شديد علينا من جميع المفاصل وجميع الإمكانيات أن نوصل المساعدات لكي نمكن هؤلاء الناس من صمودهم".
 

 

رئيس الوزراء الفلسطيني غزة قطاع غزة قضية التهجير الحرب الإسرائيلية منطقة سيناء

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