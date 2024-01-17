بلينكن يؤكد تعرض بوتين لخسارة استراتيجية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى أن وقف الحرب في أوكرانيا سيتحقق قريبا.

وأكد بلينكن، في منتدى دافوس، أن بوتين خسر بشكل استراتيجي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف نجحت في الحفاظ على وجودها وعلى وحدة أراضيها.

وأوضح بلينكن أنه ما كان لأوكرانيا الصمود بوجه روسيا من دون دعم الدول الغربية.

كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع الصين؛ مشيرا إلى أنه أمر ضروري رغم الخلافات لكنه فيه مصلحة للجانبين.

وأضاف: "هناك منافسة مع الجانب الصيني لكن التعاون مع بكين ضروري"

وقال وزير خارجية أمريكا إن "العلاقات مع الصين متشعبة ومعقدة بالنسبة لنا.. وقد حاولنا الوصول إلى استقرار في العلاقات".

وحذر من أن التوتر في مضيق تايوان سينعكس على الاقتصاد العالمي كله؛ لذا من مصلحة العالم الحفاظ على الاستقرار في تايوان.