عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يؤكد تعرض بوتين لخسارة استراتيجية في أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأوكراني، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى أن وقف الحرب في أوكرانيا سيتحقق قريبا.

وأكد بلينكن، في منتدى دافوس، أن بوتين خسر بشكل استراتيجي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف نجحت في الحفاظ على وجودها وعلى وحدة أراضيها.

وأوضح بلينكن أنه ما كان لأوكرانيا الصمود بوجه روسيا من دون دعم الدول الغربية.

كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع الصين؛ مشيرا إلى أنه أمر ضروري رغم الخلافات لكنه فيه مصلحة للجانبين.

وأضاف: "هناك منافسة مع الجانب الصيني لكن التعاون مع بكين ضروري"

وقال وزير خارجية أمريكا إن "العلاقات مع الصين متشعبة ومعقدة بالنسبة لنا.. وقد حاولنا الوصول إلى استقرار في العلاقات".

وحذر من أن التوتر في مضيق تايوان سينعكس على الاقتصاد العالمي كله؛ لذا من  مصلحة العالم الحفاظ على الاستقرار في تايوان.

الاقتصاد العالمى التواصل المباشر الحفاظ على الاستقرار الحرب في اوكرانيا بكين انتوني بلينكن أوكرانيا خارجية أمريكا وزير الخارجية الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز

امتحانات الشهادة الإعدادية| أمهات مصر: رصدنا شكاوى من النحو بالجيزة

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ