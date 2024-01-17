تسخير جن| دعاء فاروق تعلق على تنبؤات طلاق العوضي وياسمين

علقت الأعلامية دعاء فاروق، على طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وقالت: “الست اللي طلعت في البرامج عشان التوقعات، والبرامج اللي بتظهر فيها المفروض إنها محترمة، على قنوات وفريق إعداد محترم، الناس دي متعلمة دارسة إعلام، أساتذة كبار في عالم الإعلام والتقديم التلفزيوني، وبيجبوا عندهم ناس بيقولوا عليهم علماء فلك، وبيتوقعوا حاجات عن الناس، وبعدين نقول التوقع طلع صح”.

وتابعت دعاء فاروق: “أنتم متعرفوش أن دي أعمال كفر بين، وفي شيء اسمه تسخير جن، لما نجي نقول ده بيسخر جن وبيعملوا أعمال كفر، وبيدخلوا بالقرآن في أماكن سيئة، عشان يطلعوا الجن ويقول كلام من المتشقلب”.

واختتمت: “البرامج بتجيب عالمة فلك، وهي مش عالمة فلك بتتواصل مع ناس بيعملوا أعمال كفر، ده شيء معروف أنتوا عايزين تنساقوا وراء الكفر اللي فيه حرمانية واضحة، أنتوا مش خايفين يا سادة يا قائمين على هذه البرامج من العذاب العسير، لأنكم بتشكلوا وجدان الأمة والناس، ومحدش ضامن عمره، أنا ممكن أموت حالً”.

وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.