شبه تام.. انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي

أعلن نت بلوكس انقطاع شبه كامل للاتصالات عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي وهي المدة الأطول على الإطلاق منذ بداية الحرب.

وفي سياق آخر؛ كشفت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن اضطرارها لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف من عصر غدٍ، الخميس، عن كل منطقة الزعيم.

كما ذكرت الشـركة، أنها ستضطر لقطـــع التـــيار غدا الخميس عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة وحسب الأوقات المحددة من التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، وكذا أجزاء من كفر نعمة وتشمل: آخر البلد طريق بلعين ومدرسة بنات كفر نعمة والمجاورين.

وتابعت “يشمل انقطاع التيار كذلك - من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا - كلا من رافات أول البلد، شركة السلام، الشركة العالمية للكسارات والأشغال، شركة قنديل إخوان للباطون الجاهز , الشركة المتحدة للأسفلت والأشغال”.

وقدمت الشركة، اعتذارها عن الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.