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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متى تصل عقوبة التنمر للحبس 5 سنوات.. القانون يوضح

صدى البلد

حذر القانون رقم 156 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، من التنمر على فئات ذوي الإعاقة.

ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه.

وفى حالة إذا اجتمع الظرفان السابقان؛ فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وذلك وفقًا لما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذا الشأن.

التنمر فئات ذوي الإعاقة القانون رقم 156 لسنة 2021 قانون حقوق الأشخاص

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