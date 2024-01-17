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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفكر سياسي : اليهود خلقوا حالة كبيرة من المظلومية لأنفسھم في التاريخ

حكومة إسرائيل
حكومة إسرائيل

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن  دولة الاحتلال لديها طريقة متفردة في بناء القومية عن الكثير من دول العالم ، حيث حاولت أن تجد لنفسها أصول في كافة الكتب المقدسة، لكي تجعل وجود صلة ما بين اليهود،  ومن ثم جمع  شمل اليهود من الشتات في دولة الاحتلال. 


 وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن اليهود خلقوا حالة كبيرة من المظلومية في التاريخ، من خلال الحديث عما حدث في الحرب العالمية الثانية علي يد أدولف هلتر، رغم ان هذه المعاناة لم تقتصر على اليهود فقط ، ولكن على الكثير من القوميات.


وأضاف أن الناتج المحلي لدولة الاحتلال يقترب من نصف تريليون دولار، والمساهمة العملية والتكنولوجية لدولة الاحتلال متقدمة،  وهذا خلق نوع من الإحساس بالتفوق لدى الإسرائيليين، ولكن هذا الإحساس بالتفوق أصيب بعدة مفاجئات خلال الفترة الاخيرة منها ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من اكتوبر. 

وحدة نسائية


وأشار إلى أن دولة الاحتلال قامت بإعداد وحدة نسائية لمراقبة غزة بوسائل متنوعة، والاطلاع على بعض الأشياء الغير معتادة، مثل الطائرات الشراعية التي استخدمت في "طوفان الأقصى"، ولكن لم يعطوا لهذه الأمور أهمية، لانهم لم يعتقدوا أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالقيام بمثل العملية الي حدثت مؤخرًا.


ولفت إلى أن التركيبة الديمغرافية الإسرائيلية مكونة بنسية 78% يهود، و22% من  الأصول العربية، مشيرًا إلى أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الآن مكونة من اليمين، واليمين المُتطرف. 
 

الإعلامي نشأت الديهي الحرب العالمية الثانية الدكتور عبد المنعم سعيد المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة دولة الاحتلال

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