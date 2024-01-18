أستاذ علوم سياسية: يهود الخارج فقدوا إحساسهم بأن دولة الاحتلال هي الملاذ|فيديو

الفكر النازي ما زال موجودًا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن يهود الخارج فقدوا إحساسهم بأن دولة الاحتلال هي الملاذ الآمن بالنسبة لليهود.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،أن الرأي العام في دولة الاحتلال ما زال مؤيدًا للعملية العسكرية في قطاع غزة ، حتى لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن حركة المقاومة الفلسطينية لن تموت، لأن حماس قائمة على فكرة المقاومة.



وأوضح الدكتور محمد كمال أن دولة الاحتلال على علم ذلك، ولكنهم يريدون القضاء على أدوات هذه المقاومة مثلما حدث مع النازية، فالفكر النازي ما زال موجودًا ، ولكنه فقد أدواته.