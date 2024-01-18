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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التقديم اليوم.. مفاجأة بشأن التعيين في الوظائف الحكومية 2024

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية 2024

بدأ اليوم الخميس الموافق 18 يناير، فتح باب التقديم لـ الوظائف الحكومية والتي أعلن عنها أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومن المقرر أن تستمر لنهاية الشهر أي في 31 يناير .

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وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن منذ أيام عن بدء  تلقي طلبات لشغل أكثر من 12 ألف وظيفة للجهات الحكومية.

قانون الخدمة المدنية

 

وفي هذا الاطار يتطلع عدد كبير من المواطنين لمعرفة ضوابط وشروط التعيين في الوظائف الحكومية الجديدة، بالتزامن مع فتح بوابة التقديم، وذلك طبقا لما أورده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

شروط التعيين بالوظائف الحكومية 2024


وفقا لـ قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 .

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

إعلان الوظائف في يناير ويونيو


وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وظائف حكومية بالعام الجديد


وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن سابقا عن تلقى طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة فى عدد من الجهات الحكومية.

وتم إعلان حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع أكثر من  11 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثانى، الثالث) بكافة المحافظات مع تنظيم مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

ونوه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين 243 فى وظيفة معاون خبير حسابى، معاون خبير زراعى، معاون خبير هندسى تخصص (مدنى أو عمارة) معاون خبير هندسى تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبير هندسى تخصص (ميكانيكا)، معاون خبير هندسى تخصص (كهرباء)، معاون خبير هندسى تخصص (حاسبات ومعلومات)، وذلك بالدرجة الثالثة.

ويتم التقديم لهذه الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، وذلك خلال الفترة من 18 يناير حتى 31 يناير الجاري.

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