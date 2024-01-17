من هنا.. رابط التقديم في وظائف وزارة العدل 2024

ينشر موقع صدى البلد رابط التقديم الذي أتاحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأربعاء، للتقديم في وظائف وزارة العدل، حيث يبدأ التقديم لهذه الوظائف بدءًا من غد الخميس وحتى يوم 31 من يناير 2024.

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ويستعرض موقع صدى البلد في هذا التقرير:

أولا: تفاصيل ورابط التقديم في وظائف وزارة العدل.. مصلحة الخبراء

ويبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استقبال طلبات الراغبين في التعيينات بوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، غدا الخميس 18 إلى 31 يناير الجاري، من خلال رابط التقديم في وظائف وزارة العدل.

https://jobs.caoa.gov.eg/

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وتتضمن مسابقة مصلحة خبراء وزارة العدل، تعيين عدد من الوظائف والتخصصات بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، وهي:

1- «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة - هندسة بحرية - ميكانيكا - كهرباء - حاسبات ومعلومات».

2- بالنسبة لوظيفة معاون خبير هندسي، تخصص حاسبات ونظم المعلومات، فهي من الوظائف التخصصية وتقع بالإدارة العامة للخبرة الهندسية المختصة التابعة للإدارة المركزية لمكتب خبراء المحافظة، وشاغلها يباشر مأموريات الخبرة التي يُنتدب لأدائها من المختصين بالإدارة العامة التابع لها، والواردة من جهات القضاء المختلفة.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين

الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة. القدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل. القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. اجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة. توافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا. أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عال، تخصص حاسبات ونظم معلومات. ألا يقل التقدير العام للتخرج عن جيد.

ثانيا: تفاصيل ورابط التقديم في وظائف وزارة العدل .. مصلحة الطب الشرعي

ويبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استقبال طلبات الراغبين في التعيينات بوظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، اليوم الأربعاء 18 إلى 31 يناير، من خلال رابط التقديم في وظائف وزارة العدل.

وتتضمن مسابقة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، تعيين عدد من الوظائف والتخصصات بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، وهي:

-«حرفي تشريح - معاون كيمايئي شرعي - معاون طبيب شرعي معملي - معاون طبيب شرعي ميداني».

وحددت مصلحة الطب الشرعي الشروط والمهارات الأساسية والفنية المطلوبة من المتقدين لشغل وظائف «معاون طبيب شرعي ميداني» وهي:

أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها.

يجتاز الاختبارات التي تجريها الوحدة.

يتمتع باستمرارية الصلاحية لأداء أعمال الوظيفة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين