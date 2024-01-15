استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات..ننشر نص بروتوكول تعاون قضايا الدولة مع التنمية المحلية..صور

نص برتوكول التعاون الذي وقعه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل تيسير التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية على ضرورة استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها.

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كما نص على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية لدى مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة.

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وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية، رحب وزير التنمية المحلية بالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، ومستشاري الهيئة معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة، خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر، والتعاون مع مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية للمحافظات وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، وتم تكريم المستشار عبد الله غلاب نائب رئيس الهيئة وتسليمه درع وزارة التنمية المحلية من الوزير تقديراً لمجهوداته وإنجازاته بالقسم القضائي بمحافظة البحيرة خلال تولي رئاسة القسم.