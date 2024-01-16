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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باعت جسد فتاة لثري عربي.. نهاية قوادة بولاق الدكرور

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارها بالبشر في بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ثريا .ي»، 48 سنة، ربة منزل، بالاشتراك مع آخر ثري عربي بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفلة «سهام» بقصد استغلالها جنسيًا إذ اتفقا على أن تقوم المتهمة الأول باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الفاحشة معها نظير أجر مادي، ونفاذًا لاتفاقهم الإجرامي أوعزت المتهمة إلى المجني عليها بالحضور إلى شقتها .

حيث يوجد المتهم بقصد عرضها عليه ولما راقت له ووافق على ممارسة الرذيلة معها وسوست إليها المتهمة لتوافق هي الأخرى على ذلك وأغرتها بمبلغ من المال مستغلة عسر صالها، فتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالها جنسيًا.

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وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجتها المتهمة إلى مسكنها ووسوست لها بممارسة الفحشاء معه مقابل مبلغ من المال فقدمتها للمتهم الذي قام بمواقعتها جنسيًا. 

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات ثرى عربى اتجار بالبشر بيت دعارة

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