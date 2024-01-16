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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بروتوكول بين قضايا الدولة وجامعة حلوان لتعزيز التعاون بين الجانبين

صدى البلد

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة.

ويهدف البروتوكول، لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية، وذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.

جاء ذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان.

ووجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة الشكر إلى رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين مستشاري الهيئة والجامعات المصرية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.

حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وحضر من جانب الجامعة: الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة،
و الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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