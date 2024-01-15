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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الوظائف المتاحة بمسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

تعرف على الوظائف
تعرف على الوظائف المتاحة في مسابقة وزارة العدل 2024

يتساءل الكثير عن مسابقة وزارة العدل 2024، وسط بحث متعدد على محركات البحث خلال الساعات الماضية عنها، عمليات بحث متزايدة حول مسابقة وزارة العدل 2024، والوظائف التي ستطرحها للمواطنين، وموعدها وكيفية التقديم فيها.

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مسابقة وزارة العدل 2024

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ، تفاصيل مسابقة وزارة العدل 2024 التي أعلنت عنها خلال الأيام القليلة الماضية من عام 2024، وكيفية التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي، وتاريخ الإعلان عنها وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة العدل.

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تفاصيل مسابقة وزارة العدل 2024

أعلنت وزارة العدل  خلال عام 2024 عن مسابقة جديدة من خلال بوابة الوظائف المصرية، أنها تحتاج الى التعيين في وظائف جديدة ما بين مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء والطب الشرعي، ووضعت الوزارة خلال الاعلان منذ ايام عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف مسابقة وزارة العدل 2024.

 

وظائف الخبراء بوزارة العدل 2024

وتضمنت وظائف مسابقة وزارة العدل 2024، عن اعلان مصلحة الخبراء بالوزارة عن حاجتها لمعاون خبير هندسي تخصص حاسبات ونظم معلومات ومعاون خبير هندسي تخصص كهرباء، ومعاون خبير تخصص ميكانيكا، ومعاون خبير تخصص هندسة بحرية، معاون خبير هندسي تخصص مدني أو عمارة ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبير حسابي.

 

وظائف الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

وظائف مسابقة وزارة العدل2024 ، كما أعلنت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل عن حاجتها الي تعيين حرفي تشريح، ومعاون كيميائي شرعي، ومعاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني عن طريق التعيين.

وعن وظيفة حرفي تشريح أوضحت وزارة العدل  أن تلك الوظيفة تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشئون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الاطباء الشرعيين(رئيس مصلحة الطب الشرعي) بمصلحة الطب الشرعي.

وذلك للقيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام ادوات او آلات مواد وذلك فى احد مجالات الصحية وتحتاج الى المعرفة بأصول الحرفة.

أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها.

يتمتع بالصلاحية لشغل الوظيفة، اكتساب القدرات والمهارات والعمل على تطوير أدائه بما يواكب تطور اعمال مهارة حرفية وصلاحية فى مجال عمله الوظيفى، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

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