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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دخل المستشفى لاستئصال اللوزتين فلفظ أنفاسه.. ننشر تحقيقات النيابة في وفاة طفل بأسيوط

ننشر تحقيقات النيابة
ننشر تحقيقات النيابة في وفاة طفل أسيوط

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بأبو تيج، فى واقعة وفاة طفل داخل مستشفى عن دخول الطفل المتوفي للمستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين واللحمية تحت التخدير العام، وعقب تمام إجراء الجراحة ونقله لغرفته، لاحظ والده ارتفاع صوت تنفس نجله مع تحول لون جلده للون الأزرق.

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هَرع الأب إلى غرفة التمريض وأبلغ الممرضة بحالته، والتي بدورها حضرت وحملت الطفل وتوجهت به إلى غرفة العمليات مرة أخرى حيث جَرَت محاولات إنعاشه بمعرفة أكثر من طبيب لمدة ساعة قبل قرارهم نقله إلى مستشفى آخر مجهز بوحدة رعاية مركزة. 

وأثبت تقرير دخوله لوحدة الرعاية المركزة وجود هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقص مستوى الأكسجين بالدم، وفشل بوظائف التنفس واعتلال بدخول الهواء إلى الرئتين، واضطراب بدرجة الوعي، وتشنجات عصبية متكررة، واضطراب ضربات القلب؛ مما استلزم وضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي وعمل الفحوص الطبية اللازمة وإعطاءه العلاج الطبي حسب البروتوكول المتبع بالعناية المركزة، وظل على ذلك الحال قرابة الشهر حتى تدهورت حالته الصحية وحَدَث توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس ولم تفلح محاولات إنعاشه قلبيًا ورئويًا وتوفي إلى رحمة الله.

جاءت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بأسيوط بشأن الواقعة، وباشر التحقيق فيها المستشار محمد حسن، بإشراف المستشار خالد الشربيني مدير النيابة.

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وأمرت النيابة الإدارية بأبوتيج بإحالة طبيبٍ وممرضتين بإحدى المستشفيات الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية؛ مما كان من شأنه تدهور الحالة الصحية لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات كان قد أُدخل للمستشفى لإجراء جراحة "استئصال اللوزتين واللحمية" تحت التخدير العام نَتَجَ عنها تداعيات أسفرت عن وفاته، وشَمَلَ قرار الاتهام كل من: أخصائي التخدير، وممرضة قسم الجراحة، وممرضة العمليات بالمستشفى.

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