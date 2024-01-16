تستغل القاصرات.. شهادة مقدم إدارة حماية الآداب في قضية «قوادة الجيزة»

ينشر موقع صدى البلد شهادة المقدم شرطة بالإدارة العامة لحماية الآداب في قضية «قوادة الجيزة».

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قال إبراهيم سعد، المقدم شرطة بالإدارة العامة لحماية الآداب في قضية «قوادة الجيزة» إن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمة بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستغلال النسوة لاسيما القاصرات منهن وتقديمهن إلى الرجال لممارسة الفحشاء معه نظير مقابل مادي، ونفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى مسكنها فضبطها والمتهم والطفلة المجني عليها.

وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة استدرجت المجني عليها إلى شقتها لتقديمها إلى المتهم لمواقعتها جنسيًا نظير أجر مادي أغرتها به، ولما واجه المتهمين والمجني عليها بذلك أقروا له بصحته.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ثريا .ي»، 48 سنة، ربة منزل، بالاشتراك مع آخر بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفلة «سهام» بقصد استغلالها جنسيًا إذ اتفقا على أن تقوم المتهمة الأول باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الفاحشة معها نظير أجر مادي، ونفاذًا لاتفاقهم الإجرامي أوعزت المتهمة إلى المجني عليها بالحضور إلى شقتها حيث يوجد المتهم بقصد عرضها عليه ولما راقت له ووافق على ممارسة الرذيلة معها وسوست إليها المتهمة لتوافق هي الأخرى على ذلك وأغرتها بمبلغ من المال مستغلة عسر حالها، فتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالها جنسيًا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجتها المتهمة إلى مسكنها ووسوست لها بممارسة الفحشاء معه مقابل مبلغ من المال فقدمتها للمتهم الذي قام بمواقعتها جنسيًا.

ووقفت المتهمة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارها بالبشر في بولاق الدكرور.