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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مواطنة.. النيابة الإدارية تعاين عقار أسيوط المنهار

صدى البلد

أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، صباح اليوم، الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس الأول الأحد وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار، وذلك بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقامت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، على رأس فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار  وحيد مهدي - نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبدالدايم، والمستشار عبدالقادر محمد عبدالرحمن، بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: رئيس مركز ومدينة "أبنوب"، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط، ورئيس قرية "بني محمديات"، ومسئول المتابعة بالمركز، وقوة أمنية من مركز شرطة "أبنوب".

وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق بموقع الحادث للوقوف ملابساته، والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، كما تم الاستماع لشهادة ملاك العقار وقاطنيه، وعدد من شهود العيان لحادث الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عبد الدايم، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط وإدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط، والإدارة العامة لري أسيوط؛ لإعداد تقرير فني ومفصل عن الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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