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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قدم الآن.. وظائف خالية بالهيئة القومية للأنفاق

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندساً.

رابط التقديم بوظائف الهيئة القومية للأنفاق

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 1/2/2024 حتى 15/2/2024

على الرابط الآتي https://jobs.caoa.gov.eg

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شروط التقديم بوظائف الهيئة القومية للأنفاق

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن:

بالنسبة لوظائف الهندسة: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.

بالنسبة لوظيفة أخصائي شئون مالية : أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقا للتخصص المطلوب.

متمتعاً بالجنسية المصرية

 محمود السيرة

 حسن السمعة

 ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية

ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

 ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

 أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

وظائف

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

  1. بنك القاهرة
  2. البنك الأهلي المصري
  3. بنك مصر

 

والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

وذلك بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

التخصصات المتاحة بوظائف الهيئة القومية للأنفاق

 بالتخصصات الأتية:-

مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك- مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة

عدد 5 وظائف خالية في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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