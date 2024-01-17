وظائف حكومية 2024.. مسابقة لـ 900 فرصة متاحة الآن وهذه إجراءات التعيين

وظائف حكومية 2024 .. يبحث العديد من المواطنين عن الوظائف الحكومية مع بداية كل عام والتى يتيحها جهاز التنظيم والإدارة ، لكن الكثير منهم لا يعلمون شيئا عن شروط التعيين في الوظائف الحكومية، وهو ما سنعرضه في سياق التقرير الآتي:

900 وظيفة جديدة في البريد..والتقديم خلال هذا الموعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري.

وأوضح الجهاز، أن التقديم للمسابقة سيكون على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

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إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية 2024

وفقا لقانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.