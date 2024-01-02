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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل مسابقة شغل 11 ألف وظيفة معلم مساعد.. شروط التقديم

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg


ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم على 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ابتدائي/معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، وأن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولا فأعلى، وأن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، وأن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


كما يشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها، اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة، ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، وسداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات المطلوبة


وينبغي على المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي "صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.


وتضمن الإعلان عددا من التعليمات الإرشادية للمتقدمين وهي لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، ويُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الأسم صحيحاً وكاملاً أوالمحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب، ويرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكتروني، ويرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة وجميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة الطالبة.

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