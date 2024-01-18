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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال الزهيري: المنتخب المصري افتقد الروح القتالية وغضب الجماهير دليل على حبهم

جمال الزهيري، الناقد
جمال الزهيري، الناقد الرياضي

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن المنتخب المصري افتقد الروح القتالية والرغبة في الفوز خلال المباراة القادمة، ومنتخب غانا سيخوض المباراة بقوة، لحصد النقاط.


وأضاف "جمال الزهيري" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المدير الفني الوطني أثبت أنه الأفضل، مع كل المنتخبات، بدليل كابتن حسن شحاتة والجوهري، متابعا:" اللاعبين كانوا يشعروا بأنهم داخل معركة نتيجة طريقة تحفيز المدرب الفني الوطني".


واسترسل: غضب الجماهير نتيجة التعادل والأداء الغير جيد، دليل على حب الجماهير، ورغبتهم في تحقيق المنتخب الفوز والحصول على البطولة.


 

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