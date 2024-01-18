لا بديل عن الفوز..جمال الزهيري: خط وسط المنتخب المصري يفتقد مروان عطية

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن المباريات الأولى في البطولات المجمعة ليست مقياس، متابعا: المنتخب المصري تعلم الدرس من المباراة الأولى، ويجب أن تكون داعم له في باقي المباريات.

وأضاف "جمال الزهيري" خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عل قناة "صدى البلد"، أن وجود مروان عطية في خط الوسط المباراة القادمة مهم للغاية، لكونه الأكثر انتظاما في هذا المركز، متابعا: مروان عطية أثبت وجوده وبجدارة.

واسترسل: وجود إمام عاشور في التشكيل أمر مهم، متابعا: وجود محمد صلاح و أحمد زيزو في التشكيلة سيسبب خلل، لكون الأثنين في نفس المركز.

وأوضح أن أهداف الموزمبيق جاءت من أخطاء دفاعية، مشددا على ضرورة وجود روح قتالية لدى لاعبي المنتخب، واستغلال الفرص والتسجيل من أقرب فرصة.



