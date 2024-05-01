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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يستعرض مشروعات “الصحة” ومستجدات الشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيرا إلى توجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة.

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

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 وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.

 ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي(المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).

وأضاف الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.

الصحة :تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي

 

  وفي السياق نفسه، تحدث وزير الصحة عن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

  وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن مستجدات تنفيذ المشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك 1196 مشروعا تم وجار تنفيذها فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الماضية وحتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من 24 مشروعا في 11 محافظة خلال الفترة من 2022 وحتى مارس 2024، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في 2024 تتضمن 20 مشروعا تغطي 11 محافظة، فضلا عن 54 مشروعا خلال العام المالي 2025 – 2026 تغطي 24 محافظة.

 كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات وزارة الصحة والسكان في الأراضي الجديدة ذات الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة لعرض مشروع إنشاء مستشفيات بنموذج نمطي سعة 200 سرير، ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية.
        
  وفي الوقت نفسه، تطرق الاجتماع لاستعراض نبذة عن صور الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة؛ حيث شمل هذا الدعم 1389 حافلة، كما تضمنت التعامل مع حالات المرضى من خلال 105 مستشفيات، وتم إجراء 1800 عملية جراحية حتى الآن.


  وناقش الاجتماع أيضًا ملف تعظيم الموارد الذاتية وترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

الصحة الوزراء المشروعات مدبولى ملفات

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