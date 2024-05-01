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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد العمال| وزير التعليم: تحية لكل يد تسهم في بناء وطننا الغالي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكد خلاله أنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة العاملين في الوزارة بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري بمناسبة عيد العمال.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : إن عيد العمال يمثل تقديرا لكل يد تبني وتساهم في رفعة وبناء وطننا الغالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة وأبناء مصر الأوفياء بالخير والتقدم والنماء.

وكان قد استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات.

كما تم الاتفاق على : 

  • تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى المدارس على مستوى الجمهورية فى المراحل اللاحقة.

 

  • تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وتم أيضا استعراض محاور العمل الرئيسية لدمج التكنولوجيا فى التعليم والتى تضمنت : 

بالنسبة للمناهج التعليمية:  تكون مناهج طبقاً للصف الدراسى، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسى الحاسب الآلى واختيار أفضل العناصر للتدريب.

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