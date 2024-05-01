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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

نتنياهو
نتنياهو

قال مسؤول من حماس إن الحركة سترد على اقتراح هدنة إسرائيلية لغزة "في غضون فترة قصيرة جدا"، مؤكدا أن أي هدنة يجب أن تكون دائمة.

وتدرس حماس خطة لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما وتبادل عشرات الرهائن لأعداد أكبر من السجناء الفلسطينيين.

وقال سهيل الهندي، وهو مسؤول كبير في حماس، لوكالة فرانس برس إن الحركة "ستقدم ردها بوضوح في غضون فترة قصيرة جدا"، على الرغم من أنه لم يحدد الوقت لحدوث ذلك.

وفي حديثه إلى الوكالة الفرنسية، قال إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان مبعوثو حماس، الذين عادوا من المحادثات في القاهرة إلى مقرهم في قطر،  قد شعروا بإحراز أي تقدم.

وشدد الهندي على أن الهدف هو "الوصول إلى نهاية لهذه الحرب".

ولكن يبدو أن هذا يتنافى مع تصميم إسرائيل على المضي قدما في هجومها البري في جنوب غزة.

ونقلا عن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، أفاد موقع والا الإخباري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه إذا استمرت حماس في المطالبة بإنهاء الحرب، فإن الجيش سيشن هجوما في رفح ولن تكون هناك صفقة هدنة.

إطلاق النار إسرائيل الرهائن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار

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