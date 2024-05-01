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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: أتمنى استمرار صلاح في ليفربول.. لابد أن يتحدث اللاعبون مع المدربين

ضياء السيد
ضياء السيد

صرح ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر أنه يتمنى استمرار محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر  فى الفريق الإنجليزى والأزمة الأخيرة تم حلها بينه وبين يورجن كلوب المدير الفنى.  

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وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " إن إنطلاق معسكر منتخب مصر مبكرا لن يفيد حسام حسن المدير الفنى وإراحة اللاعبين المحليين الأفضل بسبب ضغط المباريات والتوأم يرغب فى عمل شيء جيد للفراعنة خلال الفترة المقبلة ".

وتابع ضياء السيد " لابد أن يتحدث اللاعبون مع مدربينهم ومعرفة أسباب الإبتعاد أو المشاركة فى المباريات وما ينقصه حتى يعمل عليها لاستعادة مستواه ولكن فى مصر هذا الأمر لم يحدث ".

وأشار ضياء السيد " سياسة التدوير بين لاعبي فريق الأهلى سلاح كولر لاختيار التشكيل الأمثل فى مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

ليفربول

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ضياء السيد: أتمنى استمرار صلاح في ليفربول.. لابد أن يتحدث اللاعبون مع المدربين


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